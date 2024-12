Biccy.it - Biccy compie 15 anni, Happy BiccyDay!

oggi15!Era il 2 dicembre di tre lustri fa fa quando sulla piattaforma gratuita blogger pubblicai il primo articolo di quello che volevo fosse un blog ironico e altamente personale. In questi 15il sito è cambiato e maturato (sia graficamente che a livello di contenuti) e se nel 2012 è passato dalla piattaforma gratuita blogger al dominio .it, da ben cinqueha cambiato nome passando da BitchyF a. La forma è cambiata, anche alcuni argomenti, ma non la sostanza. Quando il blog ha debuttato online in radio Lady Gaga suonava con Bad Romance, Barbara d’Urso conduceva Mattino Cinque e Chiara Ferragni non era ancora stata indagata per truffa aggravata. Di trash sotto i ponti ne è passato parecchio e dopo tutto questo tempo oggifesteggia timidamente il suo quindicesimo compleanno (stellare).