Arresti ultrà, dopo il ritrovamento dell’arsenale sequestrata una pistola a casa di un tifoso

Proseguono le indagini sull’inchiesta milanese legata alle curve di Milan e Inter, eildi un arsenale di armi in un capannone nel milanese ritenuto dagli inquirenti legato alla curva Nord nerazzurra, la notte tra domenica 1 lunedì 2 dicembre, gli investigatori hanno sequestrato unanell’abitazione di un giovaneinterista, non coinvolto nei precedentidel blitz di settembre. L’arma, che risulterebbe rubata, è stata rinvenuta adi un membro del gruppo Brianza alcolica, uno dei nuclei della tifoseria nerazzurra. Il giovane è ora indagato a piede libero per detenzione illecita di arma. Secondo il gip Domenico Santoro, la vicenda del presunto custode delle armi da guerra, Cristian Ferrario, getta luce su un contesto «che lascia intravedere una proiezione criminosa ancora più preoccupante», rispetto alle accuse iniziali di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso.