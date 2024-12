Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 2 dicembre 2024 | Trono Classico e Over

, lunedì 2è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 2, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata che andrà in ondavedremo Alessio lasciare il suoa causa della segnalazione della quale si è parlato nelle puntate precedenti. Le sue corteggiatrici, infatti, hanno deciso di eliminarsi e anche Alessio è stato invitato a lasciare la trasmissione. Anche Mario del, coinvolto nella segnalazione riguardante Alessio, deciderà di lasciare il programma.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, lunedì 2, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.