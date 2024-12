Thesocialpost.it - Alessandro Basciano e l’allarme per Sophie Codegoni, la richiesta della procura di Milano: “Deve essere arrestato di nuovo”

Ladiha presentato una nuova istanza per gli arresti domiciliari di, il dj 35enne accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna,. L’obiettivo è prevenire ulteriori comportamenti persecutori da parte dell’uomo, che già in passato avrebbe messo in pericolo la serenità e la sicurezzagiovane madre di sua figlia.Leggi anche:non indietreggia: “Minacciata di morte da. La borsa? vorrei lanciarla dalla finestra”Inizialmenteil 23 novembre,era stato successivamente rilasciato per insufficienza di prove, complici anche le dinamiche legate alla remissione di querela da parte, avvenuta nel dicembre 2023. Tuttavia,ha poi negato tale remissione, denunciando episodi di minacce e molestie che l’hanno spinta a modificare radicalmente il suo stile di vita, fino ad assumere una guardia del corpo per proteggersi.