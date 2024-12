Puntomagazine.it - Ad Arkeda è Boom di espositori, a Napoli la fiera chiude con +20%

Oltre 12mila visitatori professionali e quaranta ordini provinciali di architetti ad Arkerda, 2 dicembre – L’undicesima edizione di, Salone dell’architettura, edilizia, design ed arredo, che si è tenuta dal 29 novembre all’1 dicembre alla Mostra d’Oltremare di, si è chiusa con 12.500 presenze di professionisti provenienti da tutta Italia. Sugli 8mila metri quadrati di area espositiva dei padiglioni 4, 5 e 6 del polo fieristico di Fuorigrotta, l’evento ha ospitato nei tre giorni 41 convegni, 11 mostre, 9 presentazioni e 6 workshop. Grande successo sul fronte della partecipazione degli: il 2024 segna un incremento del 20% rispetto all’anno precedente e registra la presenza di ben 40 ordini provinciali degli Architetti dalle regioni d’Italia.Gliche hanno affollatonell’edizione 2024 hanno portato aaziende che spaziano dall’arredamento alla domotica, dalle porte agli infissi, dai parquet agli intonaci a basso impatto ambientale, dall’illuminazione alle tensostrutture bioclimatiche, dalle tecnologie per le misurazioni in ingegneria alle fibre specifiche per il rinforzo degli edifici fino a prodotti tessili innovativi.