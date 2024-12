Ilrestodelcarlino.it - Un’agenda in regalo per fare beneficenza

, per sé, comedi Natale e per promuovere le bellezze della città con informazioni sui monumenti. E anche per. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la tradizionale strenna natalizia promossa e realizzata dalla Tipografia Linotype di Tolentino in collaborazione con la Pro Loco Tct e il patrocinio del Comune. Dal 2016 l’azienda realizza gadget i cui proventi vengono destinati a sostenere progetti solidali; si iniziò con un calendario il cui ricavato fu destinato all’Avis di Tolentino (3440 euro), nel 2018 i proventi andarono al Parco della Rinascita (2200 euro). Il 2020 fu l’anno della t-shirt con l’incasso destinato al Centro Alzheimer della casa di riposo (2080 euro), nel 2022 è stata realizzata la pallina di Natale e l’anno scorso il puzzle per l’acquisto dei defibrillatori al CentroArancia e al Centro sociale per anziani Santa Teresa.