Quotidiano.net - Ucciso il poeta con l’elmetto . I cento artisti morti sul fronte ucraino

Leggi su Quotidiano.net

Sono quelli che la guerra non la vogliono e non la sanno fare. Quelli che potrebbero delegare il dissenso a Bob Dylan: "Voi armate i grilletti perché altri sparino, poi vi sedete a guardare il conto deifarsi più alto. Vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani fluisce dai loro corpi ed è sepolto nel fango. Voi avete sparso la paura peggiore che si possa avere, la paura di mettere figli al mondo" (Masters of War, 1963). Invece vanno, muoiono e dal fango si fanno seppellire. Sono gli-soldati ucraini, se l’ossimoro regge. Dal 2022 ne sono stati uccisi più di un centinaio. L’ultimo a cadere in battaglia, il 25 novembre, a pochi giorni dal suo 57esimo compleanno, è stato Myroslav Herasymovych, che combatteva nel Donetsk., scrittore, sceneggiatore. Anche lui alla ricerca di una risposta nel vento come la collega Victoria Amelina e i tanti che anziché teorizzare la pace in un salotto parigino hanno sposato la causa della difesa armata lasciandoci la pelle.