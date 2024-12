Ilrestodelcarlino.it - Si è acceso il Natale: folla nel centro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri sulla spiaggia di velluto si èil. Nell’attesa venerdì sono stati eseguiti alcuni "test" lungo i Portici Ercolani, in via Carducci e nelle traverse. Il cuore pulsante delle festività sarà in Piazza del Duca e nei Giardini della Rocca, con i tradizionali mercatini didove passeggiando tra le bancarelle, si potranno acquistare prodotti artigianali, decorazioni natalizie e assaporare dolci tipici delle festività. Undedicato anche ai più piccoli che potranno cimentarsi nelle tante attività proposte dall’Igloo posizionato al Foro Annonario, ma anche con iniziative organizzate per loro. Elfi e renne, ma anche babbopronto a fare il giro di tutte le frazioni, ma anche a risalire il fiume Misa con il sup e a girare in motocicletta per le vie della città.