Ilrestodelcarlino.it - Seta, ex dipendente vandalo: targa camuffata e cappello ma i filmati lo smascherano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 1 dicembre 2024 – Si muoveva con disinvoltura nel deposito, segno che quel luogo – così come i mezzi parcheggiati – li conosceva bene. Sapeva bene anche come renderli inutilizzabili ma, non trattandosi fortunatamente di unesperto, si è lasciato alle spalle parecchi indizi che hanno permesso ai carabinieri di individuarlo. Unbianco utilizzato per camuffarsi e unacontraffatta ma non magistralmente anzi, in modo piuttosto goffo. Sono questi gli elementi che hanno permesso ai carabinieri di Modena, coordinati dalla procura, di individuare e arrestare l’autore dei gravi atti vandalici commessi ai danni di. Come noto, infatti, venerdì i militari hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare ai domiciliari emessa dal Gip nei confronti di un ex: un 60enne reggiano, accusato di tentato incendio aggravato e danneggiamento aggravato.