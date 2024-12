Sport.quotidiano.net - Serie d. Follonica Gavorrano all’esame Siena: arriva l’ex tecnico Lamberto Magrini

Partita dall’alto peso specifico per ildi Marco Masi. Al Malservisi-Matteiniinfatti, in occasione della quattordicesima giornata del girone E diD, ilallenato da. Oggi alle 14.30 allo stadio Malservisi-Matteini, si sfidano due formazioni partite bene a inizio campionato ma che, nelle ultime giornate, hanno perso qualche posizione. In casa mineraria nell’ultima settimana sonote due vittorie, quella di mercoledì in Coppa Italia con la Sangiovannese valsa il passaggio del turno agli ottavi – dove l’avversario sarà il Livorno – e quella di domenica in casa del Ghiviborgo, un ottimo 2-5 che toglie i biancorossoblù da una situazione inusuale per questo gruppo, che era reduce dalle quattro sconfitte consecutive in campionato. "Si tratta di squadre importanti che hanno dietro realtà di grandi dimensioni – sottolinea mister Marco Masi in previsione della gara contro i bianconeri –.