Serie B 15esima giornata | poker Cremonese show in Samp-Catanzaro pari tra Bari e Brescia

Milano, 1 dicembre 2024 - Non sono mancate le emozioni nel sabato diB. Cinque partite, sedici gol segnati: l’unico match a reti inviolate è stato quello tra Mantova e Modena. La partita più spettacolare è andata invece in scena a Marassi, dove la tripletta di uno scatenato Iemmello stava per regalare tre punti al suo: al 90’ è arrivato però il pareggio dellagrazie al giovane Leonardi. Divertente 2-2 tra Cittadella e Juve Stabia, che portano a casa un punto a testa; stesso discorso per: al Rigamonti finisce 1-1 con le firme di Galazzi e Dorval. L’unica vittoria diè quella della, che ne fa quattro al Sud Tirol: la squadra di Stroppa trova così il secondo successo consecutivo e sale al quarto posto a quota 24. Vediamo nel dettaglio come sono andate le sfide di questa