Spettacolo.periodicodaily.com - Senna dal 29 novembre su Netflix

Ayrton: nato per correre e per ispirare il mondo intero. “”, la miniserie sul campione brasiliano di formula 1, è da oggi disponibile solo su. Nel corso dei sei episodi,mostrerà, per la prima volta, il viaggio di trionfi, delusioni, gioie e dolori di Ayrton, svelando la sua personalità e le sue relazioni personali. La serie racconterà la storia del tre volte campione del mondo di Formula 1 dall’inizio della carriera automobilistica, dal trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino.Presenti nel cast anche Alice Wegmann (Lilian, la prima moglie di Ayrton), Camila Márdila (Vivianne, sua sorella), Christian Malheiros (Maurinho, il suo amico), Gabriel Louchard (Galvão Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Marco Ricca (Milton, suo padre), Nicolas Cruz (Leonardo, suo fratello), Pâmela Tomé (Xuxa), Rodrigo Veloso (Flávio Lalli, suo cognato) e Susana Ribeiro (Zaza, sua madre).