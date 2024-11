Quotidiano.net - Schermaglie di governo. Forza Italia rilancia sull’Irpef. E il Carroccio riapre la partita Rai

Roma, 30 novembre 2024 – Lanon è chiusa. O almeno la Lega assicura di non aver alcuna intenzione di deporre le armi sul nodo della Rai. L’attacco è rovesciato rispetto all’emendamento che ha provocato la prima frattura del centrodestra al Senato. Lì ilvoleva abbassare il canone ben sapendo che la conseguenza sarebbe stata un innalzamento dei tetti pubblicitari dell’azienda pubblica. La proposta di legge depositata alla Camera da Stefano Candiani parte da qui, per arrivare poi alla diminuzione del canone del 20% l’anno: se non è zuppa è pan bagnato. Vertice Mattarella-Meloni. Il Quirinale: "Abbassare i toni".-Lega, è ancora lite, Lupi (Noi Moderati): "Nessuna crisi, solo un inciampo" In questo caso, però,la prenderebbe anche peggio perché la mazzata colpirebbe immediatamente gli interessi Mediaset.