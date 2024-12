Sport.quotidiano.net - Rimini, adesso serve coraggio. Buscè: "Dobbiamo osare di più"

"Quando affronti queste squadre speri di fare risultato perché magari fai un bel passo in avanti, ma indipendentemente da questo a noi interessa soprattutto vivere sulla prestazione della squadra". Non guarda la classifica Antoniopensando al Campobasso. Un faccia a faccia nella parte centrale della classifica che ilnon ha intenzione di sbagliare, anche per non ripetere gli errori commessi lo scorso turno con la Vis Pesaro. "Nell’ultima in casa la squadra comunque ha fatto una prestazione importante – ripensa a quella partita l’allenatore del– soprattutto nel secondo tempo ha cercato in tutti i modi di riacciuffare il risultato e di arrivare al pareggio. Non ce l’abbiamo fatta, ma perché ci sono stati anche tanti episodi. Ho detto dopo la partita che anche se fossimo stati un giorno a giocarla forse non avremmo mai fatto gol.