Quest' anno sono un vero trend e sono l' idea perfetta da regalare a Natale

Se fosse una trasmissione televisiva americana si chiamerebbe “pimp my bag”. Vestire (e impreziosire) la propria borsa con accessori di vario stile tra charms per borse, portachiavi, catene, pupazzetti e chincaglierie varie è ormai unche porta una sana dose di gioco e personalizzazione nel mondo della moda. Marrone in autunno: 5 outfit per indossarlo con stile X Leggi anche › Da giorno a sera, come abbinare le borse secchiello e quali averea stagionea modalità di accessoriare le borse prende origine nel mondo Kidult e in un’estetica che affonda le propria radici in Corea e Giappone, dove giovani ragazze e ragazzi – appassionati di anime – da sempre appendono pupazzetti, icone e loghi vari a vestiti, collane e bag firmate.