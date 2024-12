Gqitalia.it - Perché Marlon Brando non avrebbe voluto girare Il padrino e Ultimo tango a Parigi

Unambientalista e attivista per i diritti civili. Unamico di Martin Luther King che, all’indomani dell’assassinio del leader del movimento per i diritti degli afroamericani, chiede agli spettatori in diretta tv di devolvere l’1 per cento dei loro stipendi alla causa, promettendo di contribuire lui per primo con il 10 per cento. Unche ha trovato nella Polinesia francese il proprio paradiso e spera di non dover mai più tornare a lavorare a Hollywood.È questo il divo raccontato in Waltzing with, il film diretto da Bill Fishman e interpretato da Billy Zane (che è anche produttore) presentato al Torino Film Festival in anteprima mondiale come film di chiusura.Tratto dal memoir di Bernard Judge, l’architetto che l’attore aveva ingaggiato per costruire la sua casa e un resort super esclusivo sulla remota e quasi inavvicinabile – per via della barriera corallina - isola di Tetiaroa, il film racconta una manciata di anni nella vita dell’attore, dal 1969 al 1974.