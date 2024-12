Ilrestodelcarlino.it - "Papà mi buttò via le scarpette..."

"Mio padre mivia le, non voleva giocassi a calcio.". "Quante battutine ho ricevuto dai miei compagni di scuola perché facevo il ballerino.". Sono solo due dei tanti aneddoti di discriminazione raccontati da Alice Pignagnoli (calciatrice reggiana e oggi portiere del Ravenna), e Michele Merola (direttore artistico e coreografo della MM Contemporary Dance Company, danzatore cresciuto nella scuola di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu) venerdì sera nel bell’incontro promosso da Uisp Reggio al Centro Permanente Danza. L’interessante dialogo – moderato da Federica Imbrogli – era incentrato sui pregiudizi di genere per combattere il solito retrogrado cliché ’sport da maschi e sport da femmine’. Alice, autrice del libro ’Volevo solo fare la calciatrice’ (che presto diventerà un film) e nota per la sua battaglia dopo essere stata licenziata perché incinta, riuscendo a cambiare le regole, insieme a Merola, ha dispensato consigli e dato coraggio a una platea colma di giovani, invitandoli con coraggio a seguire la propria passione.