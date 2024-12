Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza per il bar Kiss Maya. Stop alle 19.30, limiti all’alcol. Sfida Bartolini-Mezzacapo

La titolare del barin corso Garibaldi è vista notificare venerdì mattina scorsa un’del Comune che le intima la chiusura giornaliera entro le 19.30 per sei mesi consecutivi e il divieto di vendita, anche per asporto, e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi tipo di contenitore, d1519.30, per trenta giorni consecutivi. Questo il contenuto in sintesi dell’firmata dal sindaco, Gian Luca Zattini. Il locale è stato al centro, nei mesi scorsi, di numerosi controlli e provvedimenti restrittivi da parte della Questura di Forlì-Cesena, in ultimo la chiusura dell’attività per un mese, perché considerato dalla Polizia un punto di ritrovo e aggregazione di persone dedite a condotte illecite, consumo e spaccio di stupefacenti, abuso di alcol, teatro di risse.