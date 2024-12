Ilgiorno.it - Milano, piano da 110 bagni pubblici: la clausola di prelazione finisce alla Corte Europea

– Il diritto disulla finanza di progetto diventa materia per ladi giustizia dell’Unione. A sollevare la questione, chiedendo all’organo di stanza in Lussemburgo di sciogliere il nodo legale, sono stati i magistrati del Consiglio di Stato chiamati a esprimersi suldel Comune che promette di dotare la città di 110 nuovigratuiti, di cui 49 in sostituzione di quelli esistenti e 61 da instre in luoghi già individuati o in nuove postazioni ancora da definire. La storia inizia nel 2021, quando il tandem formato da due aziende di comunicazione, A&C Network e Vox Communication, propone a Palazzo Marino il progetto. A quel punto, l’amministrazione dà il viagara, pubblicando un avviso pubblico in cui invita altri eventuali competitor a presentare proposte migliorative rispetto a quella originaria.