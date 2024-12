Dailymilan.it - Milan, Alessandro Costacurta boccia anche Theo Hernandez. Il motivo

: non è lui il vero capitano di questo. Ecco chi è secondo l’ex difensore rossoneroIl capitano delè Gabbianon ha alcun dubbio: il vero capitano delè il difensore centrale italiano classe 2000.L’ex calciatore ha criticato la scelta di Paulo Fonseca di assegnare la fascia da capitano ad altri giocatori, in particolare ain questo inizio di stagione.Le dichiarazione rilasciate dadurante la trasmissione televisiva Sky Calcio L’Originale:Io credo che il capitano delsia lui, inutile che la danno ad altri: è Matteo Gabbia il vero capitano di questo. IlView this post on InstagramA post shared by Matteo Gabbia (@matteogabbia19)