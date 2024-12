Lanazione.it - "Merende più “salutari“ nelle scuole"

Leggi su Lanazione.it

CASTIGLIONE DEL LAGO - Un nuovo menù più “salutare“ e non solo merendine industriali servite per ovviare al problema del porzionamento fatto dalle insegnanti senza hccp. A sostituirle, in alcunedell’infanzia, sarà un menù con pane ed olio locale, yogurt, pizza. Tutti prodotti senza grassi saturi se non lasciando 2 volte alla settimana le classiche merendine. Lo spiega il consigliere comunale Paolo Brancaleoni a seguito della sua interrogazione in Consiglio comunale: "Credo che l’amministrazione abbia recepito la richiesta fatta, modificando la fornitura da inizio anno di prodotti industriali e nonvisto anche l’obesità infantile, anche da comportamenti come questi si parte con l’educazione alla salute". Ledell’infanzia interessate sono quelle di Castiglione del Lago; Piana; Pozzuolo; Macchie; Colonnetta; Vaiano.