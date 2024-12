Ilrestodelcarlino.it - Megabox: Pinerolo da battere per la Coppa

Nella decima giornata del campionato di A1 laOndulati del Savio Vallefoglia torna a giocare di fronte al proprio pubblico oggi alle 17 al Palacontro la Wash4Green, nona in classifica a sole due lunghezze dalle tigri di coach Pistola. In palio punti preziosissimi per mantenere l’ottavo posto in classifica al termine del girone di andata e qualificarsi ai quarti di finale diItalia, traguardo mai raggiunto dal club. Così racconta la preparazione alla partita la schiacciatrice biancoverde Simone Lee: "In questa settimana abbiamo lavorato molto sulla difesa e sulle coperture, ed è stato un allenamento molto utile. Una settimana molto intensa e il lavoro svolto ci aiuterà ad affrontare nel modo giusto la partita". La Wash4Greenè stata una delle sorprese dello scorso campionato di A1, piazzandosi al sesto posto, davanti alle tigri e disputando i primi play-off scudetto della propria storia.