Lucio Corsi al Festival di Sanremo 2025 Un Esordio Atteso con il Suo Mondo Musicale Unico

parteciperà alla 75ª edizione deldi, dall’11 al 15 febbraio, in gara per la prima volta. Cantautore toscano,riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando una tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima. Partecipazione aldiperDomenica 1° dicembre 2024, Carlo Conti ha ufficialmente annunciato la partecipazione dialla 75ª edizione deldi, in programma dall’11 al 15 febbraio. Per il cantautore toscano, questa sarà la sua prima volta in gara al prestigioso evento, un passo importante per la sua carriera. La sua musica, che mescola con maestria rock d’autore e sonorità folk, trasporta gli ascoltatori in atmosfere surreali, arricchite da testi poetici e da una strutturacomplessa e affascinante.