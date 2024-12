Sport.quotidiano.net - L’occasione della Juve dimezzata. A Lecce per tornare a correre. Motta, è un ciclo da non sbagliare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con la lista degli assenti che sfiora la doppia cifra – Vlahovic non recupera ancora e Savona starà precauzionalmente fermo, i bianconeri ai box salgono a nove – a Thiagospetta l’Oscar dell’animo zen. Il tecnico di unadavveropunta senza cercare alibi sui suoi sopravvissuti, e stasera apretende una prestazione in linea col proprio credo calcistico di solidità e ripartenza. Doveroso farlo, in ogni caso. Perché contro i salentini inizia unrelativamente abbordabile per la Signora, con anche Bologna, Venezia, Cagliari e Monza prima di Natale. Se la vetta non dista un’enormità, ci sono già davanti cinque squadre. E le prossime settimane potrebbero essere etichettate come ultimo treno per lo scudetto. La gara di Birmingham in Champions ha avuto due volti.