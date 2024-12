Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: Ferrari, serve un episodio per riaprire tutto. Gara alle 17.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZACome seguire il GPin tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La penalità a Max VerstappenBuona sera e bentrovati alladel GP del, penultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Lusail assisteremo a unain cui i piloti saranno messi a dura prova dal punto di vista fisico e, nello stesso tempo, le vetture dovranno fare i conti con la problematica del graining a causa delle temperature basse sull’asfalto.dovrà cercare di tenere aperto il discorso del titolo dei costruttori. Non sono andate bene le cose alla scuderia di Maranello. La SF-24 ha confermato le proprie criticità su questo layout, caratterizzato da una successione di curvoni molto veloci, che sono molto impegnativi come detto anche per il fisico dei piloti, considerando l’effetto-G.