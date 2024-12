Oasport.it - LIVE Bergamo-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: pochi minuti all’atteso derby lombardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-NOVARA DIDALLE 18.0016:48 Le meneghine proveranno a consolidare la seconda posizione alle spalle di una inarrivabile Conegliano. Per le orobiche la possibilità di issarsi ancor più nella zona playoff.16:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta deldi Serie A1tra. Poco meno di 20all’inizio delle ostilità.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la decima giornata di Serie A1ditrache promette scintille con le orobiche a caccia di un successo che le manterrebbe in piena zona playoff, e le meneghine che provano a cementare la seconda posizione.Tutto esaurito al Pala Facchetti di Treviglio, dove 3mila spettatori assisteranno alin cui le padrone di casa sfidano ben 4 campionesse Olimpiche.