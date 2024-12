Quifinanza.it - L’economia della nostalgia: quanto e perché paghiamo per rivivere gli anni ’90

Oggetti vintage, loghi rétro e tendenze che sembravano archiviate nel cassetto del tempo stanno diventando un motore di consumo irresistibile. Il passato, mai così attuale, non è più solo, ma un business che riempie le casse. Dall’N64 ai jeans a vita bassa, le aziende stanno riportando alla ribalta ricordi che suonano come vecchi amici per un’intera generazione, trasformandoli in successi da scaffale. E c’è un motivo dietro questa esplosione vintage.La Bbc riporta uno studio del 2014 che spiega il fenomeno con una semplicità disarmante: più ci sentiamo in sintonia con un ricordo, più siamo disposti a investire nel riviverlo. Non si tratta solo di oggetti, ma di un accesso diretto a emozioni che sembrano perdute: il profumo di un dolce d’infanzia o la presa familiare su un controller’90 diventano leve emozionali potenti.