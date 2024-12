Lanazione.it - Incidente mortale, strazio per Ilaria e Walter. Tre ore di lavoro per estrarre i corpi dalle lamiere

Leggi su Lanazione.it

Trevi (Perugia), 1 dicembre 2024 – La comunità di Trevi è scossa per la morte diBevilacqua eSantomassimo. I due, di 36 e 30 anni, sono rimasti uccisi nel tragicoavvenuto poco prima delle 20 di venerdì, lungo la vecchia Flaminia, all’altezza di Pigge. Uno scontro frontale violentissimo che non ha lasciato scampo ai due giovani: lui residente a Trevi e lei, originaria di Piedimonte Matese nel Casertano, ma residente ormai da qualche anno in una frazione dello stesso comune. L’uomo era alla guida di una Alfa Romeo, la trentenne viaggiava su una Citroen ed era di ritorno da Todi, dove lavorava come ingegnere. Un impatto violentissimo, come detto, che ha ridotto le due auto in un cumulo di, tanto che i vigili del fuoco sono riusciti addelle due vittime solo dopo circa tre ore.