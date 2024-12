Secoloditalia.it - Il libro. “Il tempio non è in vendita”, così Pound ci insegna ad amare la vera sacralità delle nostre radici

Dopo Ezra fa surf (Altaforte, 2013 e 2019), Adriano Scianca ritorna sugli scaffaliiani con «Ilnon è in». Ezrae il sacro (Passaggio al bosco, 2024), che riprende e aggiorna la prima edizione francese dello stesso testo: Ezraet le sacré (Nouvelle Librairie, 2023). Lavoro tanto agile e di non lunga lettura (90 pagine) quanto ampio e profondo nei contenuti (11 capitoletti che dall’individuonato Sotto il segno di Ra ci portano fino all’invito a Salvare l’Europa), il volumetto ha per tema, ci avverte il sottotitolo, il rapporto tra il poeta dei Cantos e il sacro, la religione, la religiosità. Come precisa l’Autore,, da saggista, giornalista e autore-speaker radiofonico, si occupò di vari temi specifici, ma non dedicò mai alcun testo o discorso al tema religioso, eppure questo tema, oltre ad essere “una sorta di traccia nascosta di tutta la sua poetica” (p.