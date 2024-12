Anteprima24.it - Ieri in Campania: cade albero al Campus di Fisciano, grave studente. A settembre 2025 Ligabue alla Reggia di Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 30 novembre 2024. Avellino – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS7 denominata via Nazionale Delle Puglie nel territorio del comune di Pratola Serra, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva fuori strada in una scarpata ribaltandosi. (LEGGI QUI)Benevento – Al “Ciro Vigorito” si è chiuso in parità il big match del diciassettesimo turno di campionato che ha visto affrontarsi le prime due della classifica. Sono stati i giallorossi i primi a portarsi in vantaggio nella ripresa sfruttando un autogol. (LEGGI QUI)– L’appuntamento è per sabato 6di. La grande festa di Campovolo diapproda in, in un luogo iconico e ricco di storia.