I precedenti. La sfida con i lupi "rossoblù» fa 13. Cinque gli incontri favorevoli

Lacon i "fa tredici: prima di oggi, infatti, lo Sporting Club aveva incrociato 12 volte il Cosenza sul prato dell’Arena. Il bilancio deglicasalinghi contro la compagine calabrese sorride al Pisa: sono 5 le vittorie a fronte di 3 sconfitte e 4 pareggi. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate all’ombra della Torre è stato il Cosenza a festeggiare: la gara giocata il 30 settembre dello scorso anno fu risolta soltanto nei secondi finali dell’ultimo minuto di recupero dalla formazione ospite. L’undici nerazzurro guidato da Aquilani andò sotto nel punteggio in apertura a causa del gol siglato da Voca e chiuse la prima frazione anche in inferiorità numerica: il doppio giallo rimediato da Barbieri per altrettanti falli commessi su Tutino fu un’ingenuità che costò molto cara al Pisa.