Gamberorosso.it - Fare in casa i biscotti di Iginio Massari: ecco la ricetta degli Anelli di Giove

Leggi su Gamberorosso.it

Glidisono deiche rientrano a pieno titolo nella tradizionale offerta natalizia della pasticceria europea. «Nella nostra versionedi, per profumare l’impasto non vengono usate le spezie, ma solo un baccello di vaniglia», spiega il grande pasticcere(premiato anche quest'anno con le Tre torte d'oro dalla Guida Pasticceri&Pasticcerie), che aggiunge «è un pianeta famoso per i suoiluminosi come luminoso, ricco di pace e concordia, auguro che sia il Natale di chi riceve questi piccoli, fragrantifarciti».LadidiIngredienti45 g di cioccolato fondente al 70%250 g di burro a pomata120 g di zucchero a velo1 baccello di vaniglia65 g di albumi300 g di farina bianca 0ProcedimentoMontare in planetaria con la frusta il burro morbido, lo zucchero velo, il cioccolato sciolto ma freddo e la vaniglia.