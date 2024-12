Lapresse.it - F1, McLaren fa doppietta nella sprint in Qatar. Verstappen penalizzato, pole a Russell

e fuga per la vittoria. Ladà una energica spallata alle ambizioni della Ferrari allungando il suo vantaggioclassifica costruttori sulle ‘rosse’ che ora si ritrovano a -30 alla vigilia del penultimo Gp della stagione. In, sul tracciato di Losail, Lando Norris domina fin dalla prima curva la garaper poi cedere sul rettilineo finale la prima posizione a Oscar Piastri restituendo così il regalo ricevuto‘gara corta’ del Brasile. E anche in qualifica le due vetture ‘papaja’ si mettono davanti alle ‘rosse’ garantendosi l’intera seconda fila dietro a Maxe alla Mercedes di George. In serata però i commissari di gara ribaltano l’esito della pista infliggendo al pilota della Red Bull una posizione di penalità in griglia per aver ostacolato quello della Mercedes.