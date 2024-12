F1 GP Qatar Vasseur | Abu Dhabi? Siamo ancora vivi tutto è possibile

Leggi su Sportface.it

“Penalità di Norris? Non ci si può discutere, c’è scritto nero su bianco che la penalità è quella. Sullo specchietto, si sarebbe potuto far uscire prima la VSC e togliendo lo specchietto sarebbe stato meno pericoloso. Credo sia successo quando Bottas ha distrutto lo specchietto mentre era vicino a Charles. Poteva essere molto pericoloso per tutti. E’ un peccato per Carlos e Lewis e tutti gli altri. E’ facile parlare con il senno di poi, non ci si aspettava una cosa del genere”. Queste le parole di Frederic, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio del. “Non spingere era nel nostro piano, è stato un piano eseguito ottimamente da Carlos e Charles. Il piano era buono, la strategia è stata ben congegnata. Sotto Safety Car non si poteva montare le medie, eravamo già entrati due giri prima, con le hard eravamo più sicuri.