Edoardo Bove centrocampista moderno in grado di ricoprire diversi ruoli nel centrocampo

, 22 anni, è un giovane calciatore italiano, noto soprattutto per il suo talento come. Ecco una panoramica della sua carriera:Inizio carriera e formazioneè nato il 16 maggio 2002 a Roma. Fin da giovane ha mostrato una grande passione per il calcio, entrando a far parte delle giovanili dell’AS Roma, uno dei club più prestigiosi d’Italia. Crescendo nel vivaio giallorosso, si è distinto per la sua versatilità in campo, la capacità di leggere il gioco e il dinamismo.Debutto con la Romaha fatto il suo debutto con la prima squadra dell’AS Roma nella stagione 2020-2021, sotto la guida dell’allenatore Paulo Fonseca. Il suo esordio in Serie A è avvenuto il 9 maggio 2021 in una partita contro il Crotone. Da quel momento, ha iniziato a guadagnare spazio, grazie anche alla fiducia di José Mourinho, subentrato come tecnico nella stagione successiva.