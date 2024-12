Domenica In Andrea Bocelli e la crisi con la moglie Veronica Berti | Sono geloso

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –, un amore che dura da oltre 22 anni. Oggi,1 dicembre, entrambistati ospiti di Mara Venier aIn, il talk show dellache va in onda su Rai 1, e hanno parlato del loro rapporto. “diventatodel telefono. Lei passava tutto il suo tempo ad usarlo, togliendo spazio a noi due. Quando l’ho conosciuta aveva tempo solo per me, ora invece lo passa spesso al cellulare”, ha detto il cantautore. “Il telefono è importante oggi, ma nella vitale piccole cose di tutti i giorni che fanno la differenza”, ha detto. La, che ha ascoltato tutto non riuscendo a trattenere le risate, ha confermato la sua brutta abitudine di passare molto tempo al telefono, la maggior parte delle volte accade per lavoro.