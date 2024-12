Oasport.it - Daniele Di Stefano conquista il podio nella Mass Start a Pechino. 4° Andrea Giovannini

Disi conferma uno dei migliori interpreti dellain questa primissima parte di stagione dello speed skating. Sul National Speed Skating Oval di(Cina), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo, il pattinatore tricolore è giunto terzo, replicando ilche aveva ottenutoprima apparizione nelimo circuito internazionale a Nagano (Giappone), dove si era classificato secondo.Una gara molto tattica in cui gli olandesi, in particolare Jorrit Bergsma, hanno provato a far partire un’azione da lontano, ma i grossi calibri non si sono fatti sorprendere. Il belga Bart Swings è stato il più pronto a chiudere l’eventuale buco e il tutto si è deciso nel più classico arrivo all’ultimo sprint.Nonostante all’ingresso dell’ultima curva fosse un po’ arretrato, l’altro olandese Bart Hoolwerf è riuscito a prodursi in una progressione incredibile, bruciando tutti all’arrivo, con il crono di 7:48.