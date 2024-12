Quifinanza.it - Concordato preventivo, arrivano le lettere dell’Agenzia delle Entrate alle partite Iva

Leggi su Quifinanza.it

L’Agenziamanderà nei prossimi giorni alcuneindirizzateIva che non hanno aderito albiennale. Si tratta dell’ultimo tentativo del Governo di coinvolgere altri lavoratori autonomi nell’iniziativa, la cui scadenza è già stata più volte prorogata, e che non ha riscosso il successo sperato dall’esecutivo.A ricevere la comunicazione dell’AdE saranno circa 2,2 milioni di contribuenti che avrebbero diritto a scegliere ilma che non lo hanno fatto. Per coloro che aderiranno alla misura di pianificazione fiscale rimane in vigore la possibilità di ottenere una sanatoria per i debiti fiscali degli anni tra il 2018 e il 2022.LeIl Governo non ha ancora rinunciato a promuovere unamisure più rappresentative tra gli interventi fiscali dedicatiIva, una parte dei contribuenti verso cui l’attuale maggioranza ha storicamente riservato molte attenzioni.