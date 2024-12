Comunicato Fiorentina su Bove | Ricoverato in terapia intensiva esclusi danni acuti

Leggi su Sportface.it

Laha diffuso una nota che contiene il primo bollettino medico legato alle condizioni di Edoardo, il centrocampista viola che questopomeriggio si è accasciato al Franchi nei primi minuti del match contro l’Inter, venendo trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi in un clima di estrema preoccupazione tra compagni, avversari, addetti ai lavori e tifosi presenti: “ACFe l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologicain. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno esclusoa carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio.