Noinotizie.it - Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica: inizia la gestione pubblica I lavoratori non prenderanno due stipendi, la tredicesima né il trattamento di fine rapporto dal precedente gestore

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:“Con l’avvio dellaASL deldidi, il servizio sanitario pubblico si è riappropriato di una funzione essenziale: laintensiva. Un primo passo per raggiungere il livello d’eccellenza di quel presidio per l’intera regione, anche in considerazione dei lavori in corso per la costruzione dell’annessorisvegli.È stata un’tiva che abbiamo compiuto con risolutezza, senza tentennamenti e con l’aiuto dei dirigenti e dei manager della ASL Brindisi, in esecuzione di una decisione unanime del Consiglio regionale. Di solito si assiste a processi che in nome dell’efficienza conducono dallaa quella privata; nel nostro caso abbiamo fatto al contrario e siamo molto soddisfatti.