Napolipiu.com - Calciomercato Napoli, United-Osimhen: il maxi stipendio blocca tutto

Leggi su Napolipiu.com

La richiesta di 12 milioni spaventa anche i club di Premier League. Il Manchester resta alla finestra, mentre spunta l’idea Zirkzee per il futuro.Il futuro di Victorsi complica. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la richiesta d’ingaggio del bomber del– circa 12 milioni di euro – rappresenta uno scoglio importante anche per i club di Premier League.Il Manchester, in particolare, resta alla finestra ma con molte perplessità. La cifra richiesta dal nigeriano sta facendo riflettere i Red Devils, storicamente abituati a grandi investimenti ma attenti ai nuovi parametri del Fair Play Finanziario.Intanto, il club inglese valuta alternative e potrebbe proporre una soluzione che include Joshua Zirkzee. L’attaccante ex Bologna piace particolarmente a Antonio Conte per il dopo