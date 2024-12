Game-experience.it - Avowed sarà un grande successo? Obsidian Entertainment crede assolutamente nel gioco

, il prossimo titolo di punta diun, arlo è il veterano Dennis Presnell, una delle figure chiave dello sviluppo del.Presnell, il principale artista ambientale leader del progetto, ha infatti sottolineato in una nuova intervista su GamesRadar che in questa fase dello sviluppo all’interno del studio regna un’eccezionale fiducia nel risultato finale.Con oltre 25 anni di esperienza su titoli di assoluto valore come Fallout e Baldur’s Gate, Presnell ha dichiarato quanto segue:“I giochi sono davvero difficili da realizzare e ogni esperienza è diversa. Ho sempre provato un certo livello di timore mesi prima della pubblicazione di un, è una questione di nervi. Adesso però mi sento fiducioso come non mai, arrivato a questa fase dello sviluppo.