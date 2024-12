Movieplayer.it - Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano, la proposta di matrimonio a Londra: "Un posto speciale per noi"

Leggi su Movieplayer.it

La figlia di Erose Michelle Hunziker ha detto sì alladi nozze del suo fidanzato: le lacrime die l'anello datole daha annunciato con gioia il suocon, compagno da sei anni e padre del loro primo figlio, Cesare. Con un post emozionante su Instagram, la figlia di Erose Michelle Hunziker ha condiviso il momentoin cui ha detto "Sì" alladi, arrivata in un luogo davvero significativo per la coppia: un luna park di, precisamente dentro una cabina della ruota panoramica. Ladi"2024-2018. Ho detto sì nelin cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre", ha scrittosu Instagram nella didascalia .