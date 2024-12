Secoloditalia.it - A Natale l’italiano medio spenderà 600 euro per il proprio partner: ecco i regali più “gettonati”

Leggi su Secoloditalia.it

Gli italiani, con l’avvicinarsi delle feste, privilegiano idi natura affettiva e le esperienze rispetto aitradizionali e hanno intenzione di spendere quasi 600per il. I familiari dovranno accontentarsi del secondo posto: per loro gli intervistati prevedono di spendere 368in doni, rispetto ai 268previsti per i figli. Emerge dal report Amex trendex, presentato da American Express Italia, che indaga le tendenze di shopping, viaggi e intrattenimento per le prossime festività natalizie.La caccia al regalo diperfetto inizia presto per quasi la metà degli intervistati italiani: il 45% non vuole farsi cogliere alla sprovvista e afferma di iniziare lo shopping almeno un mese prima, mentre l’11% aspetta l’ultima settimana prima diper affrontare la lista dei