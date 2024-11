Zonawrestling.net - Wrestling Megastars: Info & Match annunciati WM Main Event

Lee iper “WM”, prossimo Show dellain programma Domenica 1° Dicembre al Teatro Centofiori di Bologna:Domenica 1I° Dicembre – BolognaTeatro Centofiori – Via Gorki 16Inizio Show Ore 18.00 –line Biglietti QUITournament for #1 Contender WM Italian ChampionshipGuido Buriani Vs Nico InverardiMatt Disaster Vs Nico Narciso??? Vs ?????? Vs ???BWT/WM Titoli Italiani di CoppiaFat Machine Guns (Cannonball Jason/Trucker) (c) Vs Andres Diamond; Sam Della ValleWM Italian ChampionshipRed Scorpion (c) Vs Mirko Mori