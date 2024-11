Lanazione.it - Torna il premio Barsanti. La Ducati in passerella

Leggi su Lanazione.it

Il rombo delle moto dellariecheggerà oggi al Sant’Agostino, dove alle 18 andrà in scena la 23a edizione dele Matteucci“. Un evento nell’evento, visto che per la prima volta il riconoscimento internazionale verrà assegnato alle due ruote. A ricevere il trofeo, realizzato dalla fonderia “Del Chiaro“, sarà l’ingegner Vincenzo De Silvio, direttore ricerca e sviluppo della storica azienda di Borgo Panigale (Bo), vicina al centenario essendo stata avviata nel 1926. "Da anni trasformiamo la bellezza in tecnologia e la tecnologia in bellezza – spiega De Silvio – dando vita ad autentiche opere d’arte su due ruote. Ricevere questoci riempie di orgoglio e conferma che il nostro impegno verso la continua ricerca di innovazione e perfezione rappresenta la direzione giusta da percorrere".