Bergamonews.it - Ticket non pagati: arriva la stretta entro fine anno per non pagare sanzioni

sanitari, ultima chiamata.il 31 dicembre prossimo, infatti, si dovrregolarizzare le posizioni di quanti sono stati raggiunti da verbali di accertamento per mancato o errato pagamento deisenza dover incorrere in, in precedenza richiesti. La legge regionale 14/2024 raccogliendo le sollecitazioni promosse da Consumatori, Sindacati e forze politiche, ha previsto cheil 31 dicembre prossimo si potrregolarizzare le posizioni di quanti sono stati raggiuntiil 12 agosto da verbali di accertamento per mancato o errato pagamento deiusufruiti impropriamente nel 2019, senza doverla sanzione, che ricordo raddoppia l’importo deldovuto.“Le date sono stringenti – dice Mina Busi, presidente di ADICONSUM Bergamo – e i cittadini non sono stati adeguatamente informati, per questo visto anche come le feste di dicembre riducono i tempi lavorativi a disposizione, chiediamo ad ATS una maggior elasticità, dovendo emettere anche il nuovo pagamento”.