Movieplayer.it - The Batman 2: Jeffrey Wright vorrebbe vedere questo villain nel prossimo film del franchise

Leggi su Movieplayer.it

La star di The, ha un'eccitante proposta su chi potrebbe essere ildel. C'è una continua e trepidante attesa per il sequel didi Matt Reeves e per tutte le notizie che lo riguardano. Nonostante il co-CEO dei DC Studios James Gunn abbia più volte confermato di essere ancora in attesa della sceneggiatura di Matt Reeves per il sequel, ilè ancora in programma per un'uscita nel 2026. Ora l'interprete di Jim Gordonsi è espresso su chi potrebbe essere ilprotagonista del sequel, e ha fatto il nome di un personaggio strettamente legato al suo detective. The2, Barry Keoghan è stato contattato per riprendere .