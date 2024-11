Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 5.1 nel nord del Perù

Undi5.1 si è verificato al largo delle coste deldel, con epicentro localizzato nel cuore dell’Oceano Pacifico, a 267 chilometri dalla città costiera di San Pedro de Lloc. La scossa, registrata a una profondità di 38 chilometri, non ha provocato danni significativi né vittime, secondo quanto riportato dalle autorità locali.Nonostante l’intensità del sisma, che ha interessato una zona spesso soggetta a movimenti tellurici, al momento non si segnalano conseguenze rilevanti né emergenze nelle aree più vicine. Gli esperti continueranno a monitorare la situazione, mentre la popolazione non ha segnalato particolari disagi.La regione, situata lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, è abituata a fenomeni sismici di diversa intensità, grazie alla sua particolare posizione geologica.