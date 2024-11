Ilgiorno.it - Tanti giovani, poche opportunità. Un neonato su 2 ha genitori stranieri

Leggi su Ilgiorno.it

di Andrea Gianni MILANO Oltre la metà dei neonati al Corvetto, il 50,8%, ha(o almeno uno dei due). Una percentuale maggiore, tra i quartieri di Milano, solo a Villapizzone, dove si arriva al 58,1%, a Baggio (51,3%). Andando verso il centro, a poca distanza in termini chilometrici, la situazione cambia. In zona Paolo Sarpi, la Chinatown milanese dove i prezzi degli immobili alle stelle hanno spinto altrove i cinesi sostituiti daprofessionisti e famiglie italiane benes, solo unsu quattro ha. Si scende al 22,7% in zona Magenta, secondo gli ultimi dati del Comune, al 16,4% in Tortona e altrettanto in zona Ticinese. Tornando in periferia, si supera il 40% di neonati conin quartieri come Gratosoglio, Stadera, Mecenate Quarto Oggiaro, Bruzzano, Affori, viale Monza e Bovisa.